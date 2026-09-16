Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ России, - Reuters
Нефтепереработка на Сызранском и Саратовском нефтеперерабатывающих заводах остановилась. Несколько дней назад они оказались под ударами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Остановились еще два НПЗ России
НПЗ в городах Сызрань и Саратов прекратили переработку после атак украинских дронов в сентябре, сообщили изданию 15 сентября три отраслевых источника.
Известно, что Сызранский завод был остановлен во вторник, тогда как Саратовский приостановил работу в прошлую пятницу.
Остановка нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, усложнит внутренний дефицит топлива в России, ограничившей экспорт:
- бензина,
- дизельного топлива,
- авиационного топлива.
Что с Сызранским НПЗ
По данным источников, несколько объектов Сызранского НПЗ были повреждены в результате атаки дрона. В частности, это главная установка перегонки сырой нефти CDU-6 мощностью 17 100 метрических тонн в сутки. Это составляет около 71% перерабатывающих мощностей завода.
Они сказали, что ремонт на НПЗ может занять минимум месяц.
Вторая установка перегонки сырой нефти НПЗ CDU-5 мощностью 7100 тонн в сутки или 29% мощности проходила ремонт после атаки БпЛА в июле.
Саратов под ударами дронов
Саратовский НПЗ приостановил переработку сырой нефти с 11 сентября после очередной атаки дрона.
Источники сообщили, что завод также приостанавливал работу 8 сентября после дроновой атаки из-за:
- повреждение оборудования,
- пожара.
Предприятие готовилось к возобновлению переработки 10-11 сентября.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод также был остановлен на несколько недель после атаки дрона 2 августа.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 11 сентября Саратовская область России оказалась под атакой дронов. Помимо НПЗ возник пожар на логистическом хабе OZON.
Также сообщалось, что в ночь на 15 сентября Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области РФ и предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. Речь идет о Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, на территории которого пылал пожар после удара.