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Українські дрони зупинили роботу НПЗ у Саратові, - Reuters

20:05 09.07.2026 Чт
2 хв
Далекобійні санкції України дісталися і Саратовського НПЗ
aimg Олена Бджола
Українські дрони зупинили роботу НПЗ у Саратові, - Reuters Фото: горить Саратовський НПЗ після атаки дронів (росЗМІ)
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Дронова атака України на нафтопереробний завод у Саратові 8 липня була результативною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

НПЗ у Саратові призупинив роботу

Саратовський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після пошкоджень, отриманих через атаки дронів.

Про це заявили Reuters два джерела, знайомі із ситуацією.

Подробиці удару по нафтопереробці у Саратові

У середу губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про жертву та поранених при пошкоджені так званого "громадського промислового об'єкту".

Сили оборони України пыдтвердили, що завдали удару саме по Саратовському нафтопереробному заводу.

Згідно джерел, дрони атакували першу установку первинної переробки нафтопродуктів, CDU-6, потужністю 20000 метричних тонн на добу. Це єдина подібна установка на НПЗ.

Як працював Саратовський НПЗ

За даними біржі, паливо із Саратовського НПЗ не пропонується на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з середи.

Нафтопереробний завод також призупиняв роботу після атак дронів у березні та травні.

У 2024 році завод переробив 5,8 млн тонн нафти - 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії - та виробив:

  • 1,2 млн тонн бензину,
  • 1,9 млн тонн дизельного палива,
  • 1,0 млн тонн мазуту.

Які ще російські НПЗ припинили роботу

Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії задля підриву військових потужностей країни-агресорки.

Далекобійні удари дронів і ракет призвели до:

  • нестачі палива,
  • довгих черг на АЗС,
  • підвищення цін на паливо,
  • обмеження його експорту.

На цьому тижні найбільший у РФ Омський нафтопереробний завод також припинив роботу після атаки українськиї БпЛА.

Уночі 8 липня Сили оборони України завдали ударів по двох нафтопереробних заводах, шістьох танкерах, аеродрому "Борисоглебск", а також автомобільних мостах ворога. Однією з цілей для СОУ став Саратовський НПЗ.

У ніч на 31 травня підрозділи ЗСУ уразили нафтопереробний завод "Саратовский". Завод масштабно палав.

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