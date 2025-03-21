Дрон воїнів ГУР ухилився від російської ракети під час операції у Криму: відео атаки

Українські розвідники розкрили нові деталі недавньої атаки на об'єкти ворога у Криму. Воїни показали, як дрон ухилився від російської ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

На кадрах зафіксовано технологічний бій на півострові. Зокрема, ГУР показало ураження російських радіолокаційних станцій.



У спецоперації у Криму брали участь воїни спецпідрозділу ГУР "Примари". Розвідка показала, як дрон "Примар" уникнув ракетного удару. Безпілотник ухилився від ракети з російського комплексу "Панцирь-С1" і продовжив атаку.