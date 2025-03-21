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Дрон воїнів ГУР ухилився від російської ракети під час операції у Криму: відео атаки

Крим, П'ятниця 21 березня 2025 10:12
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Дрон воїнів ГУР ухилився від російської ракети під час операції у Криму: відео атаки Фото: ГУР оприлюднило нові деталі недавньої операції в Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники розкрили нові деталі недавньої атаки на об'єкти ворога у Криму. Воїни показали, як дрон ухилився від російської ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

На кадрах зафіксовано технологічний бій на півострові. Зокрема, ГУР показало ураження російських радіолокаційних станцій.

У спецоперації у Криму брали участь воїни спецпідрозділу ГУР "Примари". Розвідка показала, як дрон "Примар" уникнув ракетного удару. Безпілотник ухилився від ракети з російського комплексу "Панцирь-С1" і продовжив атаку.

Спецоперація ГУР у Криму

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони повідомило про операцію у тимчасово окупованому Криму. Операція воїнів української розвідки тривала кілька днів.

Розвідники за допомогою дронів уразили цілу низку російських радіолокаційних станцій: "Подльот" (2 шт.), "Ніобій-СВ" (2 шт.), "Каста 2Е2" (3 шт.), Імбірь", "Нєбо-СВ", С-300ВМ, "Нєбо-М", "Протівнік-ГЕ";
БРЛС "Мис".

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Федір Урюпін" та вертоліт Мі-8.

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