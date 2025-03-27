Украинские дроны уничтожают российскую ПВО в Крыму: ГУР показало видео
Украинские разведчики при помощи беспилотников атакуют противовоздушную оборону россиян на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Facebook.
Как отметили в ГУР, дроны спецподразделения Prymary продолжают боевую работу во временно оккупированном Крыму.
В частности, разведка показала видео, на котором беспилотники атакуют вражеские дорогостоящие радиолокационные станции и командные пункты. Речь о:
- 48Я6-К1 "Подлет" - мобильная радиолокационная станция малой и средней дальности, предназначенная для обнаружения воздушных целей, в том числе низколетящих.
- КП БРЛС РМ-10М1Е – командный пункт для работы с боевой радиолокационной станцией, модификация РМ-10М1Е используется в системах ПВО.
- 9С32 "Имбирь" - радиолокационная станция подсвета и наведения для ЗРК С-300В/С-300В4, служит для сопровождения целей и наведения ракет.
- КП РЛС СТ-68 - командный пункт радиолокационной станции СТ-68, которая используется для обнаружения воздушных целей, в том числе с малой радиолокационной заметностью.
- 39Н6 "Каста-2Е2" - радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на низких и предельно малых высотах.
Также украинские беспилотники ударили по буксиру "Федор Урюпин" и "Камазу" оккупантов.
Напомним, 19 марта стало известно, что украинские разведчики атаковали дронами ряд вражеских объектов в Крыму. В частности, речь шла о радиолокационных станциях и буксире "Федор Урюпин".
Тогда беспилотник разведчиков уклонился от ракеты, которую запустили из российского комплекса "Панцирь-С1", и продолжил атаку.
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