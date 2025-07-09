Українські дрони знищили ЗРК "Бук-М1" росіян за 10 мільйонів доларів (відео)

Що відомо про "Бук-М1"

"Бук-М1" - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у Радянському Союзі для ураження повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Він надійшов на озброєння у 1983 році як модернізована версія попереднього комплексу "Бук".

Система здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів, на відстані до 35 км. Завдяки гусеничній платформі "Бук-М1" має високу мобільність і може оперативно змінювати позицію для уникнення ударів у відповідь.

Під час повномасштабної війни в Україні російська армія активно застосовує ці комплекси для прикриття своїх позицій від атак з повітря - як від бойових літаків, так і ударних дронів ЗСУ.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" армії РФ та оперативно скоригували по ньому удар. Установку було повністю знищено.

Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.

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