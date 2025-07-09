Украинские дроны уничтожили ЗРК "Бук-М1" россиян за 10 миллионов долларов (видео)

Что известно о "Бук-М1"

"Бук-М1" - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный в Советском Союзе для поражения воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники. Он поступил на вооружение в 1983 году как модернизированная версия предыдущего комплекса "Бук".

Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км. Благодаря гусеничной платформе "Бук-М1" обладает высокой мобильностью и может оперативно менять позицию во избежание ответных ударов.

Во время полномасштабной войны в Украине российская армия активно применяет эти комплексы для прикрытия своих позиций от атак с воздуха - как от боевых самолетов, так и ударных дронов ВСУ.

Успехи украинских бойцов

Напомним, недавно украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" армии РФ и оперативно скорректировали по нему удар. Установка была полностью уничтожена.

Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.

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