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Українські дрони знищили пускову установку С-400, якою окупанти били по Києву

17:33 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський комплекс С-400 (Getty Images)

Сили оборони у четвер, 17 вересня, знищили дронами FP-1 пускову установку С-400, якою окупанти обстрілювала Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він вже використовувався для ударів по столиці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що ворожа пускова установка була знищена поблизу селища Порошино у Брянській області.

Що відомо про російський ЗРК С-400

С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для ураження літаків, безпілотників і крилатих ракет. Комплекс також має заявлені можливості з перехоплення деяких балістичних цілей.

До складу С-400 входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки. Для комплексу використовують ракети різних типів і дальності, а максимальна заявлена дальність ураження окремих повітряних цілей становить до 400 км.

Перші комплекси С-400 почали надходити на озброєння російської армії у 2007 році. Росія використовує їх як один із ключових елементів своєї системи протиповітряної оборони, зокрема розміщує такі комплекси на окупованому Кримському півострові.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили у Брянській області поблизу Вигоничів дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

Крім того, в Міноборони України повідомили, що протягом серпня українські воїни уразили 17 систем ППО, серед яких і ЗРК С-400.

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