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Украинские дроны уничтожили пусковую установку С-400, которой оккупанты били по Киеву

17:33 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский комплекс С-400 (Getty Images)

Силы обороны в четверг, 17 сентября, уничтожили дронами FP-1 пусковую установку С-400, которой оккупанты обстреливали Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление компании Fire Point.

"17 сентября Силы обороны дронами FP-1 уничтожили пусковую установку комплекса С-400, которую россияне модернизировали для ударов по наземным целям. Ракетный комплекс предназначался для ударов по Киеву, ранее он уже использовался для ударов по столице", - рассказали в компании.

Вражеская пусковая установка была уничтожена вблизи поселка Порошино в Брянской области.

Что известно о российском ЗРК С-400

С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Комплекс также имеет заявленные возможности по перехвату некоторых баллистических целей.

В состав С-400 входят радиолокационные станции, командный пункт и пусковые установки. Для комплекса используют ракеты разных типов и дальности, а максимальная заявленная дальность поражения отдельных воздушных целей составляет до 400 км.

Первые комплексы С-400 начали поступать на вооружение российской армии в 2007 году. Россия использует их как один из ключевых элементов своей системы противовоздушной обороны, в частности, размещает такие комплексы на оккупированном Крымском полуострове.

Напомним, Силы обороны Украины поразили в Брянской области вблизи Выгоничей две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили, что в течение августа украинские воины поразили 17 систем ПВО, среди которых и ЗРК С-400.

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