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Десятки складових ППО, мости та бази "Шахедів": ЗСУ рознесли тил РФ

11:42 10.09.2026 Чт
2 хв
Удари по тилу ворога тривають щодня, і це лише частина результатів
aimg Олена Чупровська
Десятки складових ППО, мости та бази "Шахедів": ЗСУ рознесли тил РФ Фото: які об'єкти уразили Сили оборони за серпень (armyinform.com.ua)
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За серпень Сили оборони уразили 17 систем ППО, понад 30 пунктів управління, понад 20 складів і 6 мостів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Скільки об'єктів уразили за місяць

Протягом серпня Сили оборони продовжували удари по об'єктах, які живлять військову машину РФ. За цей час українські воїни вивели з ладу 17 систем протиповітряної оборони, понад 30 пунктів управління, понад 20 складів і 6 мостів.

Ці результати - частина ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення оперативного тилу та воєнного потенціалу РФ.

Знищення систем ППО, радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби послаблює захист тилу противника. Це створює можливості для наступних ударів по інших об'єктах.

Які системи ППО постраждали

У серпні Сили оборони били по позиціях зенітних ракетних комплексів С-400, "Панцир", "Тор", "Бук-М3" та "Стріла-10". Під удар також потрапила низка російських радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби.

Окремий напрям ударів - інфраструктура ворожих безпілотних систем. Цілями українських військових стали місця зберігання та запуску ударних безпілотників, а також пункти управління й наземні ретранслятори.

Нагадаємо, за останню добу українські захисники вразили вісім об'єктів ворожої інфраструктури, серед яких стратегічний порт у Махачкалі, через який РФ возила іранські дрони "Шахед" на фронт.

Це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспії.

Нагадаємо, ще 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.

Після удару спалахнула пожежа, а губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

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