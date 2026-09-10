Десятки складових ППО, мости та бази "Шахедів": ЗСУ рознесли тил РФ
За серпень Сили оборони уразили 17 систем ППО, понад 30 пунктів управління, понад 20 складів і 6 мостів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Скільки об'єктів уразили за місяць
Протягом серпня Сили оборони продовжували удари по об'єктах, які живлять військову машину РФ. За цей час українські воїни вивели з ладу 17 систем протиповітряної оборони, понад 30 пунктів управління, понад 20 складів і 6 мостів.
Ці результати - частина ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення оперативного тилу та воєнного потенціалу РФ.
Знищення систем ППО, радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби послаблює захист тилу противника. Це створює можливості для наступних ударів по інших об'єктах.
Які системи ППО постраждали
У серпні Сили оборони били по позиціях зенітних ракетних комплексів С-400, "Панцир", "Тор", "Бук-М3" та "Стріла-10". Під удар також потрапила низка російських радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби.
Окремий напрям ударів - інфраструктура ворожих безпілотних систем. Цілями українських військових стали місця зберігання та запуску ударних безпілотників, а також пункти управління й наземні ретранслятори.
Нагадаємо, за останню добу українські захисники вразили вісім об'єктів ворожої інфраструктури, серед яких стратегічний порт у Махачкалі, через який РФ возила іранські дрони "Шахед" на фронт.
Це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспії.
Нагадаємо, ще 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.
Після удару спалахнула пожежа, а губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.