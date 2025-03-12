Українські дрони змінять уявлення жителів Росії про війну, - британська розвідка
Найбільший удар українських дронів по Росії викликає серйозне занепокоєння в Кремлі. Йде справжня війна, а не "спеціальна військова операція" проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).
Як наголошується у зведенні, в ніч з 10 на 11 березня Україна завдала найбільших на сьогодні ударів по Росії з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Удари було завдано по кількох російських регіонах, включно з Москвою і прилеглими районами.
Повідомлялося про пожежі в Москві, а також про тимчасове припинення роботи всіх чотирьох московських аеропортів і припинення залізничного сполучення між Москвою і Домодєдово. Військове міністерство Росії заявило, що 337 БПЛА було "перехоплено і знищено", зокрема 91 - над Московською областю.
За даними британської розвідки, українські удари стали останніми в низці нальотів українських БПЛА, які почастішали, углиб російської території, що підкреслює завдання, яке стоїть перед Росією, - захистити інфраструктуру та стратегічні активи в поєднанні із захистом своїх операцій на лінії фронту.
"Путін і вище керівництво Росії майже напевно вважають, що здатність України завдавати ударів по Москві і викликати збої в її роботі - це серйозний привід для занепокоєння. Це також підриває уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну", - зазначають у Міноборони Британії.
При цьому російські державні ЗМІ повідомляли про ці удари в мінімальному обсязі, що, ймовірно, відображає занепокоєння російського керівництва з приводу можливої негативної реакції населення.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що найбільша від початку повномасштабної війни дронова атака на Московську область була сигналом Володимиру Путіну про те, що в припиненні вогню в Повітряному просторі він так само має бути зацікавлений. "Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно", - заявив Коваленко.