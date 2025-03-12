Українські дрони змінять уявлення жителів Росії про війну, - британська розвідка

Найбільший удар українських дронів по Росії викликає серйозне занепокоєння в Кремлі. Йде справжня війна, а не "спеціальна військова операція" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, в ніч з 10 на 11 березня Україна завдала найбільших на сьогодні ударів по Росії з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Удари було завдано по кількох російських регіонах, включно з Москвою і прилеглими районами.

Повідомлялося про пожежі в Москві, а також про тимчасове припинення роботи всіх чотирьох московських аеропортів і припинення залізничного сполучення між Москвою і Домодєдово. Військове міністерство Росії заявило, що 337 БПЛА було "перехоплено і знищено", зокрема 91 - над Московською областю.

За даними британської розвідки, українські удари стали останніми в низці нальотів українських БПЛА, які почастішали, углиб російської території, що підкреслює завдання, яке стоїть перед Росією, - захистити інфраструктуру та стратегічні активи в поєднанні із захистом своїх операцій на лінії фронту.

"Путін і вище керівництво Росії майже напевно вважають, що здатність України завдавати ударів по Москві і викликати збої в її роботі - це серйозний привід для занепокоєння. Це також підриває уявлення російського керівництва про конфлікт як про локальну операцію, а не війну", - зазначають у Міноборони Британії.

При цьому російські державні ЗМІ повідомляли про ці удари в мінімальному обсязі, що, ймовірно, відображає занепокоєння російського керівництва з приводу можливої негативної реакції населення.