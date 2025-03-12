Украинские дроны изменят представление жителей России о войне, - британская разведка

Крупнейший удар украинских дронов по России вызывает серьезное беспокойство в Кремле. Идет настоящая война, а не "специальная военная операция" против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, в ночь с 10 на 11 марта Украина нанесла крупнейшие на сегодняшний день удары по России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Удары были нанесены по нескольким российским регионам, включая Москву и близлежащие районы.

Сообщалось о пожарах в Москве, а также о временном прекращении работы всех четырех московских аэропортов и приостановке железнодорожного сообщения между Москвой и Домодедово. Военное министерство России заявило, что 337 БПЛА были "перехвачены и уничтожены", в том числе 91 - над Московской областью.

По данным британской разведки, украинские удары стали последними в череде участившихся налетов украинских БПЛА вглубь российской территории, что подчеркивает стоящую перед Россией задачу защиты инфраструктуры и стратегических активов в сочетании с защитой своих операций на линии фронта.

"Путин и высшее руководство России почти наверняка считают, что способность Украины наносить удары по Москве и вызывать сбои в ее работе - это серьезный повод для беспокойства. Это также подрывает представление российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом российские государственные СМИ сообщали об этих ударах в минимальном объеме, что, вероятно, отражает беспокойство российского руководства по поводу возможной негативной реакции населения.