Нічний обстріл Москви був додатковим сигналом Путіну, - Коваленко

Найбільша від початку повномасштабної війни дронова атака на Московську область Російської Федерації (РФ) була сигналом диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка .

За його словами, Росія побудувала ешелоновану протиповітряну оборону (ППО) навколо Москви, щоб тримати столицю у безпеці, навіть ціною нафтопереробних заводів (НПЗ). Втім, відповідні атаки все одно створюють паніку серед росіян.

"Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно", - заявив Коваленко.

Масована атака дронів на Москву

У ніч на 11 березня у Москві пожалілись на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка призвела до руйнувань, а також жертв. Через обстріл росіяни ввели режим "ковер" у всіх столичних аеропортах.

Спочатку губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20.

Окремо варто додати, що під ударом також був військовий аеродром у "Дягілєво" у Рязанській області Росії.

Детальніше про нічний масований обстріл Москви - у матеріалі РБК-Україна.

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