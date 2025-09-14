UA

Війна в Україні

Українські дрони залишили росіян без інтернету на місяці - FT

Ілюстративне фото: відсутність інтернету (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Атаки українських безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури Росії призвели до масштабних перебоїв у роботі інтернету, змушуючи мешканців деяких регіонів жити без зв’язку протягом кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, українські дрони неодноразово завдавали ударів по центрах обробки даних та мережевому обладнанню, що контролює інтернет-трафік у регіонах Росії. Як наслідок, користувачі віддалених областей країни залишалися без стабільного доступу до онлайн-сервісів, соціальних мереж та комунікаційних платформ.

Експерти в галузі кібербезпеки та військових технологій відзначають, що такі атаки демонструють високий рівень координації українських сил і використання безпілотних систем не лише для традиційних ударів по військових цілях, а й для стратегічного впливу на критичну інфраструктуру противника.

У російських офіційних джерелах інформація про перебої у роботі інтернету згадується рідко, однак місцеві мешканці підтверджують, що у деяких регіонах зв’язок відновлювався лише після багатьох тижнів обмеженої роботи або зовсім залишався нестабільним.

Financial Times зазначає, що атаки українських дронів на критичну інфраструктуру є частиною ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення комунікаційних та логістичних можливостей Росії у війні проти України.

Російська Федерація