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Українські дрони вироблятимуть у Фінляндії: деталі угоди

13:21 21.08.2026 Пт
1 хв
Компанії погодили ключові етапи співпраці
aimg Костянтин Широкун
Фото: українські дрони вироблятимуть у Фінляндії (Getty Images)

Українська Airlogix та фінська технологічна компанія Innokas підписали лист про наміри щодо розгортання у Фінляндії виробництва безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Airlogix.

​Зазначається, що партнерство розвивається в рамках ініціативи Build with Ukraine. Його метою є масштабування виробництва українських БпЛА в Європі та збільшення обсягів поставок для Збройних сил України.

Лист про наміри було підписано в Данії фінансовим директором Airlogix Олександром Андрощуком та генеральним директором Innokas Янне Костамо. Наступний етап - це розробка моделі виробництва у Фінляндії та створення спільного підприємства.

У Airlogix зазначили, що поєднання українських технологій та бойового досвіду з європейськими виробничими можливостями допоможе швидше забезпечити ЗСУ більшою кількістю дронів, необхідних Україні.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала шведські радіолокаційні системи Giraffe від компанії Saab. Ці станції здатні виявляти крилаті ракети, літаки та безпілотники на відстані до 100 кілометрів, а також можуть фіксувати цілі на поверхні води.

Також стало відомо, що компанія TAF Industries розпочала випуск дрона-перехоплювача Octopus-100. Нова розробка створена для знищення російських реактивних "Шахедів" та інших швидкісних повітряних цілей в умовах роботи ворожого РЕБ.

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