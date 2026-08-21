Українські дрони вироблятимуть у Фінляндії: деталі угоди

​Зазначається, що партнерство розвивається в рамках ініціативи Build with Ukraine. Його метою є масштабування виробництва українських БпЛА в Європі та збільшення обсягів поставок для Збройних сил України.

Лист про наміри було підписано в Данії фінансовим директором Airlogix Олександром Андрощуком та генеральним директором Innokas Янне Костамо. Наступний етап - це розробка моделі виробництва у Фінляндії та створення спільного підприємства.

У Airlogix зазначили, що поєднання українських технологій та бойового досвіду з європейськими виробничими можливостями допоможе швидше забезпечити ЗСУ більшою кількістю дронів, необхідних Україні.