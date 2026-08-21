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Украинские дроны будут производить в Финляндии: детали соглашения

13:21 21.08.2026 Пт
1 мин
Компании согласовали ключевые этапы сотрудничества
aimg Константин Широкун
Фото: украинские дроны будут производить в Финляндии (Getty Images)

Украинская Airlogix и финская технологическая компания Innokas подписали письмо о намерениях по развертыванию в Финляндии производства беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Airlogix.

Отмечается, что партнерство развивается в рамках инициативы Build with Ukraine. Его цель - масштабирование производства украинских БпЛА в Европе и увеличение объемов поставок для Вооруженных сил Украины.

Письмо о намерениях было подписано в Дании финансовым директором Airlogix Александром Андрощуком и генеральным директором Innokas Янне Костамо. Следующий этап – это разработка модели производства в Финляндии и создание совместного предприятия.

В Airlogix отметили, что сочетание украинских технологий и боевого опыта с европейскими производственными возможностями поможет быстрее обеспечить ВСУ большим количеством дронов, необходимых Украине.

Напомним, недавно Украина получила шведские радиолокационные системы Giraffe от компании Saab. Эти станции способны обнаруживать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники на расстоянии до 100 км, а также могут фиксировать цели на поверхности воды.

Также стало известно, что компания TAF Industries начала выпуск дрона-перехватчика Octopus-100 . Новая разработка создана для уничтожения российских реактивных Шахедов и других скоростных воздушных целей в условиях работы враждебного РЭБ.

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