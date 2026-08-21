Украинские дроны будут производить в Финляндии: детали соглашения

Отмечается, что партнерство развивается в рамках инициативы Build with Ukraine. Его цель - масштабирование производства украинских БпЛА в Европе и увеличение объемов поставок для Вооруженных сил Украины.

Письмо о намерениях было подписано в Дании финансовым директором Airlogix Александром Андрощуком и генеральным директором Innokas Янне Костамо. Следующий этап – это разработка модели производства в Финляндии и создание совместного предприятия.

В Airlogix отметили, что сочетание украинских технологий и боевого опыта с европейскими производственными возможностями поможет быстрее обеспечить ВСУ большим количеством дронов, необходимых Украине.