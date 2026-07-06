Українські дрони винесли у липні 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі, - "Мадяр"

"Кримський рубильник втомився на 38-му протягом шести діб липня кроці Птахів СБС. Окупанти Криму визнали блекаут усіх міст та районів "ЮБК" та у Сімферополі. В період 01-05 липня Птахи СБС інтенсивно винесли 37 енерговузлів у Криму і південних окупованих територіях", - зазначив він.

"Мадяр" розповів, що в ніч на сьогодні завдано масованого удару по ключовому об'єкту магістральної електромережі ПС 330 кВ "Сімферопольська" в окупованому Сімферополі. Він наголосив, що "то був номер 38".

Обстріл влаштували оператори 1 ОЦ СБС, 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 412 ОБр "Немезис" та "Фенікс".

"Хробачня, звісно ви ще не у фіналі, то лише початок деокупації. Подивимося нехай на сотий крок мандрів розетками протягом липня. Каскадний обвал енергосистеми півострову оголосите пізніше. Електрики і зв'язку тоді ніц не буде, тому поштовими голубами скористаєтеся", - йдеться у заяві "Мадяра".

Він також анонсував подробиці про "прикурені" цієї ночі СБС два танкери з бензином для Криму, а також палаючу нафтобазу на окупованому півострові.