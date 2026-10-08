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Українські дрони вдарили по найбільшому в Росії НПЗ (відео)

16:03 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Українські дрони вдарили по найбільшому в Росії НПЗ (відео) Фото: Омський нафтопереробний завод (wikipedia.org)
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Українські безпілотники ударили по найбільшому у РФ нафтозаводу. Омський НПЗ палає після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point у Telegram і Telegram-канал Exilenova+.

Удар по Омському НПЗ

Удень 8 жовтня українські дрони прорвали російське ППО в Омську.

Ударні БПЛА Сил Оборони уразили Омський НПЗ. Це найбільший нафтопереробний завод Росії, пише Exilenova+.

Пізніше компанія Fire Point зробила короткий допис з запитанням: "Омськ, скучив за FP-1?", підтвердивши удар по підприємству.

Що відомо про Омський НПЗ

Завод в Омську є найпотужнішим нафтопереробним підприємством Росії, яке здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти щорічно. Воно має один із найвищих показників глибини переробки в РФ - близько 99%.

Підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російської окупаційної армії. Завод випускає авіаційний гас, дизельне пальне, високооктанові бензини, а також мастила та нафтохімічну продукцію.

Оновлено о 16.36

Пізніше у Fire Point офіційно заявили, що Сили оборони України атакували найбільший російський НПЗ на відстані понад 2500 км від кордону модернізованими БпЛА FP-1

"Зафіксовано влучання в ціль із подальшим виникненням пожежі", - йдеться у дописі.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку липня українські військові атакували дронами нафтопереробний завод у російському Омську. На території заводу зафіксували влучання, яке спричинило пожежу.

Крім того, атака українських дронів вимкнула Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.

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