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Украинские дроны ударили по крупнейшему в России НПЗ (видео)

16:03 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Украинские дроны ударили по крупнейшему в России НПЗ (видео) Фото: Омский нефтеперерабатывающий завод (wikipedia.org)
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Украинские беспилотники ударили по крупнейшему в РФ нефтезаводу. Омский НПЗ горит после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Fire Point в Telegram и Telegram-канал Exilenova+.

Удар по Омскому НПЗ

8 октября украинские дроны прорвали российское ПВО в Омске.

Ударные БПЛА Сил Обороны поразили Омский НПЗ. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод России, пишет Exilenova+.

Позже компания Fire Point сделала краткое сообщение с вопросом: "Омск, соскучился по FP-1?", подтвердив удар по предприятию.

Что известно об Омском НПЗ

Завод в Омске является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России, способным перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти ежегодно. Оно имеет один из самых высоких показателей глубины переработки в РФ - около 99%.

Предприятие играет немаловажную роль в обеспечении русской оккупационной армии. Завод выпускает авиационный керосин, дизельное горючее, высокооктановые бензины, а также смазки и нефтехимическую продукцию.

Обновлено в 16.36

Позже в Fire Point официально заявили, что Силы обороны Украины атаковали крупнейший российский НПЗ на расстоянии более 2500 км от границы модернизированными БПЛА FP-1.

"Зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июля украинские военные атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории завода зафиксировали попадание, повлекшее пожар.

Кроме того, атака украинских дронов "выключила" Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России.

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