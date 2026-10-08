Украинские дроны ударили по крупнейшему в России НПЗ (видео)

Украинские беспилотники ударили по крупнейшему в РФ нефтезаводу. Омский НПЗ горит после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Fire Point в Telegram и Telegram-канал Exilenova+.

Удар по Омскому НПЗ

8 октября украинские дроны прорвали российское ПВО в Омске.

Ударные БПЛА Сил Обороны поразили Омский НПЗ. Это самый крупный нефтеперерабатывающий завод России, пишет Exilenova+.

Позже компания Fire Point сделала краткое сообщение с вопросом: "Омск, соскучился по FP-1?", подтвердив удар по предприятию.

Что известно об Омском НПЗ

Завод в Омске является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России, способным перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти ежегодно. Оно имеет один из самых высоких показателей глубины переработки в РФ - около 99%.

Предприятие играет немаловажную роль в обеспечении русской оккупационной армии. Завод выпускает авиационный керосин, дизельное горючее, высокооктановые бензины, а также смазки и нефтехимическую продукцию.

Обновлено в 16.36

Позже в Fire Point официально заявили, что Силы обороны Украины атаковали крупнейший российский НПЗ на расстоянии более 2500 км от границы модернизированными БПЛА FP-1.

"Зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале июля украинские военные атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод в Омске. На территории завода зафиксировали попадание, повлекшее пожар.