Українські дрони ускладнюють просування росіян і допоможуть виграти війну, - ISW

Відомство послалося на інтерв'ю президента Володимира Зеленського українським ЗМІ 16 листопада. В ньому глава держави заявив, що російські війська наразі просуваються вздовж лінії фронту частково у зв'язку з падінням морального духу українців, що посилюється затримками з укомплектуванням та оснащенням нових бригад ЗСУ і наданням українським захисникам на передовій необхідного відпочинку та ротації.

Зеленський наголосив на важливості створення нових бригад для заміни та посилення українських військ, які наразі несуть службу на передовій. Водночас, за його словами, російські війська продовжують зазнавати суттєвих втрат у живій силі в обмін на мінімальні територіальні здобутки. За оцінками президента, російські війська наразі втрачають в Україні від 1500 до 2000 військовослужбовців на день. На його думку, ворог не здатен підтримувати темпи просування, зазнаючи таких масштабних втрат.

В ISW вважають, що визнання Зеленським проблем морального духу і нестачі особового складу серед української піхоти на передовій, свідчить про те, що, ймовірно, українські безпілотники відіграють важливу роль у захисті від військ РФ і завдання їм втрат.

Під час інтерв'ю Зеленський зазначив, що російський наступ на деяких напрямках уже сповільнився. Українські офіційні особи раніше відзначали, що дрони ЗСУ відіграли певну роль в уповільненні просування росіян до пішого темпу.

Тактика захисту росіян

Один із українських операторів безпілотника у серпні 2024 року розповів, що російські війська змогли успішніше просуватися в напрямку Покровська, оскільки проводили наземні атаки групами по два-чотири солдати під прикриттям дерев, що ускладнювало їхнє виявлення українськими операторами БпЛА.

Подальші українські повідомлення свідчать про те, що російські війська почали ширше застосовувати цю тактику на Покровському напрямку у вересні та жовтні 2024 року. Російський військовий блогер і колишній інструктор штрафних військових частин "Шторм-Z" 16 листопада зазначив, що ці невеликі піхотні атаки не є найефективнішою тактикою для доцільного просування в сільських населених пунктах і полях поблизу Селидового, де російські війська мають дуже слабке покриття від українських безпілотників.

Блогер припустив, що російські війська наразі можуть перекидати підкріплення і припаси лише тоді, коли українські оператори безпілотників задіяні на іншій ділянці фронту. За його словами, невизначені "проблеми", можливо, пов'язані з операціями українських дронів або з наполяганням російського військового командування на проведенні невиправдано дорогих піхотних атак, продовжують заважати російським військам швидше просуватися вздовж лінії фронту та в повній мірі використовувати нестачу людських ресурсів в Україні.

Успіхи дронових бригад ЗСУ

В ISW зазначили, що українські безпілотники також відіграли вирішальну роль у стримуванні російського механізованого маневру на всій лінії фронту, особливо на початку літа 2024 року, коли ЗСУ зіткнулися з гострою нестачею артилерії внаслідок затримок із оборонною допомогою Заходу.

Також успішні удари українських безпілотників по бронетехніці росіян на Покровському напрямку в червні 2024 року могли зіграти певну роль у рішенні російського військового командування обмежити механізовані атаки на цьому напрямку.

"Українські безпілотники відіграли важливу роль у відбитті механізованих атак РФ у Курській та Донецькій областях та поблизу Куп'янська. За останні місяці російські війська намагалися впровадити інновації та розгорнути більш ефективні системи захисту бронетехніки і танків від безпілотників. Однак навіть найбільш "успішні" російські механізовані атаки, що дозволили просунутися на кілька кілометрів, призвели до значних втрат бронетехніки через атаки дронів ЗСУ", - йдеться у звіті.

Продемонстрована Україною здатність ефективно вражати російські механізовані колони, не дозволила російським військам здійснювати масштабні механізовані прориви та операції з використанням безпілотників.

В ISW раніше оцінювали, що російське військове командування може бути неспроможне змиритися з нинішніми масштабами і темпами втрат російської техніки найближчими місяцями та роками. Це пов'язане з обмеженням оборонного промислового виробництва в Росії, зменшенням запасів техніки радянських часів і нездатності російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованих маневрів.

"Подальше вдосконалення українських безпілотників та їхнє постійне поліпшення інтеграції з наземними операціями, залишаються критично важливими для здатності України захищатися від наступів російських військ та звільнити окуповану територію в майбутніх контрнаступальних операціях", - констатують в Інституті вивчення війни.