Україна розробила чотири види ракет, йдуть випробування, - Зеленський
Україна розробила чотири види ракет. Зараз йдуть випробування вітчизняної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
Глава держави заявив, що зараз українська армія - одна з потужніших у світі. Війська отримали різні види зброї від партнерів.
За словами президента, за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ЗСУ технологічно найсильніші в Європі. Зеленський вважає, що у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби Україна ще не досягла великих результатів, але успіхи є.
"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено 775 млрд гривень на виробництво українських дронів. Також є інші гарантовані фінанси від партнерів.
Виробництво зброї в Україні
В Україні під час війни наростили виробництво дронів, систем РЕБ та іншого озброєння. Президент Володимир Зеленський повідомив про розробку Україною ракети-дрона "Паляниця", а також вітчизняної балістики.
За словами Зеленського, Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва.
Крім того, Україна співпрацює з партнерами щодо виробництва зброї. Так, оборонний концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, а також цехи з обслуговування техніки.
Також Україна домовилася з естонською компанією щодо випробування ракет ППО. Вони призначені для знищення дронів.
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