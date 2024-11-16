ua en ru
Сб, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна розробила чотири види ракет, йдуть випробування, - Зеленський

Київ, Субота 16 листопада 2024 11:24
UA EN RU
Україна розробила чотири види ракет, йдуть випробування, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна розробила чотири види ракет. Зараз йдуть випробування вітчизняної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.

Глава держави заявив, що зараз українська армія - одна з потужніших у світі. Війська отримали різні види зброї від партнерів.

За словами президента, за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ЗСУ технологічно найсильніші в Європі. Зеленський вважає, що у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби Україна ще не досягла великих результатів, але успіхи є.

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі - морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що у бюджеті на 2025 рік закладено 775 млрд гривень на виробництво українських дронів. Також є інші гарантовані фінанси від партнерів.

Виробництво зброї в Україні

В Україні під час війни наростили виробництво дронів, систем РЕБ та іншого озброєння. Президент Володимир Зеленський повідомив про розробку Україною ракети-дрона "Паляниця", а також вітчизняної балістики.

За словами Зеленського, Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва.

Крім того, Україна співпрацює з партнерами щодо виробництва зброї. Так, оборонний концерн Rheinmetall будує в Україні чотири заводи, а також цехи з обслуговування техніки.

Також Україна домовилася з естонською компанією щодо випробування ракет ППО. Вони призначені для знищення дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Зброя в Україні Ракети
NEWS
"Це не серіал". Зеленський пояснив просування Росії на фронті
"Це не серіал". Зеленський пояснив просування Росії на фронті
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу