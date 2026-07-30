Українські дрони уразили танкери, елементи ППО і майданчик пуску "Шахедів"

Українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Українські сили завдали точних ударів по важливих цілях ворога одразу на кількох напрямках:
Удар по російських цілях здійснили бійці 9-го батальйону "Кайрос" (414-та окрема бригада СБС "Птахи Мадяра"), 412-та окрема бригада СБС Nemesis у взаємодії з підрозділом "Фенікс" Державної прикордонної служби України.
Командувач СБС підкреслив, що лише протягом липня українські дрони успішно відпрацювали по 30 елементах російської ППО.
Крім того, триває масштабна операція "МоЛоЧкА" - від її початку Сили оборони уразили вже 205 російських танкерів: 130 у водах Азовського та 75 у Чорному морях.
Нагадаємо, Financial Times писало, що кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в країні-агресорці за останні десятиліття.
Видання зазначає, що внаслідок ударів України по російських НПЗ було виведено з ладу понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти і понад 45% номінальних потужностей.