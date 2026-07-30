Українські дрони уразили танкери, елементи ППО і майданчик пуску "Шахедів"

Українські сили завдали точних ударів по важливих цілях ворога одразу на кількох напрямках:

в окупованому Криму: уражено базу катерів МБеК у н.п. Сніжне та радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій у селищі Охотниче;

на Донеччині: знищено місце зберігання й пусків "Шахедів" на території Донецького аеропорту, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перевозили на тралі поблизу Сніжного;

на Запоріжжі: атаковано російську РЛС П-18 у н.п. Іванівка;

на території Росії: під удар потрапили радіолокаційна станція "Небо-СВУ" у селищі Руський Колодець і трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Федорівці Ростовської області.

Удар по російських цілях здійснили бійці 9-го батальйону "Кайрос" (414-та окрема бригада СБС "Птахи Мадяра"), 412-та окрема бригада СБС Nemesis у взаємодії з підрозділом "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Командувач СБС підкреслив, що лише протягом липня українські дрони успішно відпрацювали по 30 елементах російської ППО.

Крім того, триває масштабна операція "МоЛоЧкА" - від її початку Сили оборони уразили вже 205 російських танкерів: 130 у водах Азовського та 75 у Чорному морях.