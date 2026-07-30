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Українські дрони уразили танкери, елементи ППО і майданчик пуску "Шахедів"

14:25 30.07.2026 Чт
2 хв
Протягом липня українські воїні вже відпрацювали по 30 елементах ППО окупантів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (Getty Images)

Українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Українські сили завдали точних ударів по важливих цілях ворога одразу на кількох напрямках:

  • в окупованому Криму: уражено базу катерів МБеК у н.п. Сніжне та радіопрозорі укриття радіолокаційних станцій у селищі Охотниче;
  • на Донеччині: знищено місце зберігання й пусків "Шахедів" на території Донецького аеропорту, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перевозили на тралі поблизу Сніжного;
  • на Запоріжжі: атаковано російську РЛС П-18 у н.п. Іванівка;
  • на території Росії: під удар потрапили радіолокаційна станція "Небо-СВУ" у селищі Руський Колодець і трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Федорівці Ростовської області.

Удар по російських цілях здійснили бійці 9-го батальйону "Кайрос" (414-та окрема бригада СБС "Птахи Мадяра"), 412-та окрема бригада СБС Nemesis у взаємодії з підрозділом "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Командувач СБС підкреслив, що лише протягом липня українські дрони успішно відпрацювали по 30 елементах російської ППО.

Крім того, триває масштабна операція "МоЛоЧкА" - від її початку Сили оборони уразили вже 205 російських танкерів: 130 у водах Азовського та 75 у Чорному морях.

Нагадаємо, Financial Times писало, що кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в країні-агресорці за останні десятиліття.

Видання зазначає, що внаслідок ударів України по російських НПЗ було виведено з ладу понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти і понад 45% номінальних потужностей.

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Російська ФедераціяППОСили безпілотних системВійна в УкраїніДрони