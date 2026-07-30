Украинские дроны поразили танкеры, элементы ПВО и площадку пуска "Шахедов"

Украинские силы нанесли точные удары по важным целям врага сразу на нескольких направлениях:

в оккупированном Крыму: поражена база катеров МБЭК в н.п. Снежное и радиопрозрачное укрытие радиолокационных станций в поселке Охотничье;

в Донецкой области: уничтожено место хранения и пусков "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который перевозили на трале вблизи Снежного;

на Запорожье: атакована российская РЛС П-18 в н.п. Ивановка;

на территории России: под удар попали радиолокационная станция "Небо-СВУ" в поселке Русский Колодец и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в Федоровке Ростовской области.

Удар по российским целям нанесли бойцы 9-го батальона "Кайрос" (414-я отдельная бригада СБС "Птицы Мадяра"), 412-я отдельная бригада СБС Nemesis во взаимодействии с подразделением "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Командующий СБС подчеркнул, что только в течение июля украинские дроны успешно отработали по 30 элементам российской ПВО.

Кроме того, продолжается масштабная операция "МоЛоЧкА" - с ее начала Силы обороны поразили уже 205 российских танкеров: 130 в водах Азовского и 75 в Черном морях.