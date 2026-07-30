Украинские дроны поразили танкеры, элементы ПВО и площадку пуска "Шахедов"

Украинские беспилотники поразили российскую базу катеров, танкеры в Черном и Азовском морях, пять элементов вражеской ПВО и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Украинские силы нанесли точные удары по важным целям врага сразу на нескольких направлениях:
Удар по российским целям нанесли бойцы 9-го батальона "Кайрос" (414-я отдельная бригада СБС "Птицы Мадяра"), 412-я отдельная бригада СБС Nemesis во взаимодействии с подразделением "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.
Командующий СБС подчеркнул, что только в течение июля украинские дроны успешно отработали по 30 элементам российской ПВО.
Кроме того, продолжается масштабная операция "МоЛоЧкА" - с ее начала Силы обороны поразили уже 205 российских танкеров: 130 в водах Азовского и 75 в Черном морях.
Напомним, Financial Times писало, что кампания дальнобойных ударов Украины стала одной из причин глубочайшего топливного кризиса в стране-агрессоре за последние десятилетия.
Издание отмечает, что в результате ударов Украины по российским НПЗ было выведено из строя более 30% фактических мощностей по переработке нефти и более 45% номинальных мощностей.