Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ

Атаки по НПЗ Росії

Нагадаємо, за даними FT, внаслідок ударів України Росія могла втратити вже від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Крім того, паливна криза вдарила вже по 50 млн. росіян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Володимира Зеленського, після нещодавньої атаки України по Омському НПЗ, у Росії вже не залишилося нафтопереробних заводів, які не були атаковані.