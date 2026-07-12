Украинские дроны поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров и 4 парома РФ

Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие используемые нефтепродукты, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Также поражены 10 танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ.

Кроме того, 11 июля поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.