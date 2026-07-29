ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони уразили ще 10 електропідстанцій у Криму і не тільки (відео)

14:55 29.07.2026 Ср
2 хв
Загалом під ударами з 1 липня опинились 164 енергетичних цілі
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони уразили ще 10 електропідстанцій у Криму і не тільки (відео) Фото: український військовий (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В межах операції "Кримський рубильник off" українські дрони протягом 28-29 липня уразили 10 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях Херсонської і Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Він розповів, що загалом протягом операції з 1 по 29 липня було уражено 164 енергетичних цілі.

Протягом двох останніх днів були уражені:

  • Електропідстанція ПС 330 кВ "Аквілон", н.п. Каїрка, Херсонська обл;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Каїрка", н.п. Каїрка, Херсонська обл;
  • Електропідстанція ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Феодосійська", н.п. Феодосія, АР Крим;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Мар'янівка", н.п. Мар'янівка, АР Крим;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Скло", н.п. Керч, АР Крим;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", н.п. Керч, АР Крим;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Мойнаки", н.п. Євпаторія, АР Крим;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Альбатрос", н.п. Керч, АР Крим;
  • Електропідстанція, н.п. Запорізьке, Луганська область.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо", - наголосив "Мадяр".

Нагадаємо, у російській Пермі спалахнула масштабна пожежа на заводі "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" - одному з найбільших НПЗ Росії. В мережі пишуть, що це сталось після "прильоту" по території підприємства.

Зазначимо, сьогодні вранці дрони масовано атакували російську Рязань. Унаслідок ударів спалахнули склад маркетплейсу Wildberries та місцевий НПЗ. Губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових об'єктах міста.

Крім того, найбільший російський маркетплейс Wildberries намагається перенести свої логістичні потужності до Казахстану. За даними ЗМІ, компанія терміново шукає нові складські приміщення на тлі регулярних атак українських дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Війна в Україні Дрони
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр