Українські дрони уразили ще 10 електропідстанцій у Криму і не тільки (відео)
В межах операції "Кримський рубильник off" українські дрони протягом 28-29 липня уразили 10 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях Херсонської і Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Він розповів, що загалом протягом операції з 1 по 29 липня було уражено 164 енергетичних цілі.
Протягом двох останніх днів були уражені:
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Аквілон", н.п. Каїрка, Херсонська обл;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Каїрка", н.п. Каїрка, Херсонська обл;
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Феодосійська", н.п. Феодосія, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Мар'янівка", н.п. Мар'янівка, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Скло", н.п. Керч, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", н.п. Керч, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Мойнаки", н.п. Євпаторія, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Альбатрос", н.п. Керч, АР Крим;
- Електропідстанція, н.п. Запорізьке, Луганська область.
"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо", - наголосив "Мадяр".
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Зазначимо, сьогодні вранці дрони масовано атакували російську Рязань. Унаслідок ударів спалахнули склад маркетплейсу Wildberries та місцевий НПЗ. Губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових об'єктах міста.
Крім того, найбільший російський маркетплейс Wildberries намагається перенести свої логістичні потужності до Казахстану. За даними ЗМІ, компанія терміново шукає нові складські приміщення на тлі регулярних атак українських дронів.