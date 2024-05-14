Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів росіян, - Федоров

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становить 485 430 солдатів.

Також за минулу добу воїни ЗСУ знищили один літак, 11 танків, 43 ББМ, 49 безпілотників та іншу техніку ворога.

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