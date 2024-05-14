Літак, понад 10 танків та 1400 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів, і відтак загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 485430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак та 11 танків ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 485430 (+1400) осіб ліквідовано;

танків - 7496 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 14460 (+43) од.;

артилерійських систем - 12515 (+28) од.;

РСЗВ - 1070 од.;

засоби ППО - 798 (+1) од.;

літаків - 351 (+1) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49) од.;

крилаті ракети - 2197 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од.;

спеціальна техніка - 2054 (+6) од.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.

Також у військовому командуванні повідомили, що загалом на фронті із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Нагадаємо також, що станом на ранок 13 травня загальні втрати ворожої армії з початку повномасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 484 030 солдатів. Так, воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, а також знищили 31 танк та 42 ББМ противника.