Літак, понад 10 танків та 1400 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів, і відтак загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 485430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 1 літак та 11 танків ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 485430 (+1400) осіб ліквідовано;
- танків - 7496 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 14460 (+43) од.;
- артилерійських систем - 12515 (+28) од.;
- РСЗВ - 1070 од.;
- засоби ППО - 798 (+1) од.;
- літаків - 351 (+1) од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49) од.;
- крилаті ракети - 2197 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 2054 (+6) од.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.
Також у військовому командуванні повідомили, що загалом на фронті із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.
Нагадаємо також, що станом на ранок 13 травня загальні втрати ворожої армії з початку повномасштабного вторгення в Україну збільшилися до близько 484 030 солдатів. Так, воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, а також знищили 31 танк та 42 ББМ противника.
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