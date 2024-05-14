Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов россиян, - Федоров

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1400 российских оккупантов. Таким образом, общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляет 485 430 солдат.

Также за минувшие сутки воины ВСУ уничтожили один самолет, 11 танков, 43 ББМ, 49 беспилотников и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.