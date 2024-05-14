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Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів росіян, - Федоров

Україна, Вівторок 14 травня 2024 22:42
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Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів росіян, - Федоров Фото: український дрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських окупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Серед знищеної російської техніки:

  • 40 броньованих машин;
  • 133 вантажівки;
  • 20 танків;
  • 18 САУ;
  • 51 гармата;
  • 1 система ППО;
  • 16 одиниць радіотехнічного обладнання;
  • 6 РСЗВ.

"Працюють ударні підрозділи БПЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони. Саме вони мають отримувати більше безпілотників", - зазначив Федоров.

Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів росіян, - Федоров

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становить 485 430 солдатів.

Також за минулу добу воїни ЗСУ знищили один літак, 11 танків, 43 ББМ, 49 безпілотників та іншу техніку ворога.

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