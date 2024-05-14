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Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов россиян, - Федоров

Украина, Вторник 14 мая 2024 22:42
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Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов россиян, - Федоров Фото: украинский дрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских окупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Среди уничтоженной российской техники:

  • 40 бронированных машин;
  • 133 грузовика;
  • 20 танков;
  • 18 САУ;
  • 51 пушка;
  • 1 система ПВО;
  • 16 единиц радиотехнического оборудования;
  • 6 РСЗО.

"Работают ударные подразделения БПЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны. Именно они должны получать больше беспилотников", - отметил Федоров.

Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов россиян, - Федоров

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1400 российских оккупантов. Таким образом, общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляет 485 430 солдат.

Также за минувшие сутки воины ВСУ уничтожили один самолет, 11 танков, 43 ББМ, 49 беспилотников и другую технику врага.

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