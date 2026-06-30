UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони "прорубали коридор" для ударів по Москві: у СБС зробили гучну заяву

21:10 30.06.2026 Вт
2 хв
Військові показали кадри операції та пояснили, як вона вплинула на удари по РФ
aimg Марія Науменко
Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)

Системні удари по російських радарах у Брянській області відкрили нові можливості для українських далекобійних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

За даними підрозділу, оператори групи "Роні" 1-го окремого центру системно уражають радари СКПП у Брянській області, які контролюють повітряний простір у напрямку російської столиці.

У центрі заявили, що саме це дозволило створити пролом в ешелонованій системі російської протиповітряної оборони. За твердженням військових, завдяки цьому стали можливими удари по цілях у Санкт-Петербурзі, Усть-Лузі та Москві.

"Коли ворог втрачає "очі", небо для наших далекобійних ударів стає відкритим", - зазначили військові.

Також підрозділ оприлюднив відео операції "Поліфем". За словами військових, вона суттєво підвищила ефективність прольотів українських далекобійних дронів Deep Strike на північному напрямку.

У Силах безпілотних систем додали, що відновити пошкоджену ділянку російської ППО противнику буде непросто, а її подальше виснаження триватиме.

Останні атаки на Московську область

Нагадаємо, останнім часом українські дрони регулярно атакують цілі в Московській області.

Зокрема, в ніч на 30 червня регіон зазнав масованої атаки безпілотників, а президент Володимир Зеленський повідомив про повторне ураження центру космічного зв'язку "Дубна".

Цей об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону й використовується Росією для супутникового зв'язку, розвідки та координації дій окупаційних військ.

Вперше про ураження "Дубни" Генеральний штаб ЗСУ повідомив 22 червня. Тоді було заявлено про пошкодження 32-метрової антени Mark-IV та технічної будівлі комплексу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяМоскваППОДрони