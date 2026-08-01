Українські дрони потопили теплохід Yanina "Росатому" у Чорному морі

За інформацією російської сторони, атака сталася приблизно за 130 морських миль від Новоросійська. Два українські безпілотники атакували теплохід Yanina, який належить транспортній компанії FESCO, що входить до структури "Росатома".

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що Yanina була "звичайним мирним контейнеровозом", який перевозив цивільні вантажі - від продуктів харчування до будівельних матеріалів.

За його словами, після отриманих пошкоджень судно почало тонути, однак усі 17 членів екіпажу вдалося врятувати.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Yanina. За його словами, українські військові завдали ударів по об'єктах, які забезпечують ведення війни Росією.

"Цієї ночі булозастосування мідлстрайків - є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - зазначив глава держави.