Украинские дроны потопили теплоход Yanina "Росатома" в Черном море

По информации российской стороны, атака произошла примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Два украинских беспилотника атаковали теплоход Yanina, принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Yanina была "обычным мирным контейнеровозом", перевозившим гражданские грузы – от продуктов питания до строительных материалов.

По его словам, после полученных повреждений судно начало тонуть, однако все 17 членов экипажа удалось спасти.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Yanina. По его словам, украинские военные нанесли удары по объектам, обеспечивающим ведение войны Россией.

"Этой ночью было применение мидлстрайков - есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну".