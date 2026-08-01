Украинские дроны потопили теплоход Yanina "Росатома" в Черном море

Российский контейнеровоз Yanina затонул в Черном море после атаки украинских дронов. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание госкорпорации "Росатом" "Страна Росатом", а также заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По информации российской стороны, атака произошла примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Два украинских беспилотника атаковали теплоход Yanina, принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру "Росатома".
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Yanina была "обычным мирным контейнеровозом", перевозившим гражданские грузы – от продуктов питания до строительных материалов.
По его словам, после полученных повреждений судно начало тонуть, однако все 17 членов экипажа удалось спасти.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Yanina. По его словам, украинские военные нанесли удары по объектам, обеспечивающим ведение войны Россией.
"Этой ночью было применение мидлстрайков - есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну".
Напомним, в ночь на 1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о серии успешных ударов по военным объектам России в Крыму и в акватории Черного моря.
В частности, был поражен склад морских безэкипажных катеров, два железнодорожных моста, подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ, ремонтно-восстановительная база, а также склады беспилотников и материально-технических средств оккупантов.