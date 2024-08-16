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Українські дрони Magura V5 за півтора роки вразили 18 російських суден, - ГУР

Фото: дрони Magura V5 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Ударні дрони Magura V5 вразили 18 російських суден у Чорному морі за півтора року. Чорноморський флот у Криму фактично капітулював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним Тринадцятий в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", ― сказав Тринадцятий. 
 
Як зазначають у ГУР, ударний морський дрон українського виробництва Magura V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість - 80 кілометрів на годину, а бойова частина - 250 кілограмів. 
 
"Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження", - зазначив розвідник.

Дрони Magura

Нагадаємо, згідно із дослідженнями, дрон Magura даного типу знищив найбільше кораблів РФ під час війни.

Також в ГУР МОУ розповіли, що під час вибору цілі для дронів Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Крім того, у розвідці підтвердили, що на таких морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність.

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