Українські дрони Magura V5 за півтора роки вразили 18 російських суден, - ГУР

Дрони Magura

Нагадаємо, згідно із дослідженнями, дрон Magura даного типу знищив найбільше кораблів РФ під час війни.

Також в ГУР МОУ розповіли, що під час вибору цілі для дронів Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Крім того, у розвідці підтвердили, що на таких морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність.

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