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Украинские дроны Magura V5 за полтора года поразили 18 российских судов, - ГУР

Фото: дроны Magura V5 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Ударные дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море за полтора года. Черноморский флот в Крыму фактически капитулировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатым в интервью Deutsche Welle.

"Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", - сказал Тринадцатый.

Как отмечают в ГУР, ударный морской дрон украинского производства Magura V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров. Его скорость - 80 километров в час, а боевая часть – 250 килограммов.

"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", - отметил разведчик.

Дроны Magura

Напомним, согласно исследованиям, дрон Magura данного типа уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны.

Также в ГУР МОУ рассказали, что при выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.

Кроме того, в разведке подтвердили, что на таких морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность.

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