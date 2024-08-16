Украинские дроны Magura V5 за полтора года поразили 18 российских судов, - ГУР

Дроны Magura

Напомним, согласно исследованиям, дрон Magura данного типа уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны.

Также в ГУР МОУ рассказали, что при выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.

Кроме того, в разведке подтвердили, что на таких морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность.

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