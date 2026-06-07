Українські дрони без GPS: вчені розробляють навігацію, яку не зможе "заглушити" РЕБ

Українські науковці працюють над технологією навігації для безпілотників, яка дозволить орієнтуватися на місцевості без використання GPS. В основі розробки - цифрові карти геомагнітного поля України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник відділу геомагнетизму Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Михайло Орлюк.
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За словами науковця, магнітне поле Землі має унікальні характеристики для кожної точки місцевості.
"Магнітне поле Землі - його схилення та нахилення - унікальне для кожної точки, що дозволяє використовувати його як систему координат", - пояснив Орлюк.
Така технологія може стати особливо актуальною в умовах війни, коли російські війська активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), що глушать GPS-сигнали та ускладнюють навігацію дронів.
За словами Орлюка, принцип роботи нагадує сучасні системи візуальної навігації. Літальний апарат постійно порівнює отримані дані з еталонною картою, визначаючи власне місцеперебування.
У випадку магнітної навігації безпілотник має бути обладнаний високочутливими магнітометрами. Вони в режимі реального часу вимірюватимуть параметри магнітного поля та зіставлятимуть їх із цифровими картами.
"Принцип схожий на навігацію в оптичному діапазоні, коли літальний апарат постійно фотографує місцевість і порівнює зображення з еталонними картами, щоб визначити своє розташування", - пояснив вчений.
Втім, до практичного впровадження технології ще потрібно подолати низку технічних викликів.
"Ми активно працюємо над цим завданням. Головна складність полягає в тому, що під час вимірювань із літального апарату виникають додаткові перешкоди. Потрібні специфічні технічні рішення, щоб відфільтрувати ці перешкоди та отримати чистий сигнал від магнітного поля Землі", - зазначив Орлюк.
Він додав, що створення такої системи навігації є складним науково-технічним завданням, однак роботи в цьому напрямку вже тривають.
Раніше українські вчені вперше створили цифрову карту геомагнітного поля над територією України. Розробка відкриває нові можливості не лише для пошуку корисних копалин та розмінування територій, а й для створення перспективних оборонних технологій.
У перспективі такі карти можуть стати основою для навігаційних систем нового покоління, які працюватимуть навіть в умовах активної протидії засобам РЕБ.
Раніше РБК-Україна писало, які регіони найбільше перебувають у зоні ризику через російські безпілотники, чому логістика стала однією з головних цілей ворога, яких економічних втрат зазнає Україна через удари по транспортних маршрутах та чи можуть РЕБ, антидронові сітки й інші засоби ефективно захистити транспорт від російських безпілотників.
Також ми розповідали про можливе оснащення російських "Шахедів" системами РЕБ для протидії українським дронам-перехоплювачам і радарам. Також Росія продовжує модернізувати безпілотники, зокрема додає їм можливість ухилятися від перехоплення.