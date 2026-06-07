Украинские дроны без GPS: ученые разрабатывают навигацию, которую не сможет "заглушить" РЭБ

Главное: Суть разработки: Украинские ученые работают над уникальной навигационной системой для беспилотников, которая будет работать на основе первых цифровых карт геомагнитного поля Украины.

Украинские ученые работают над уникальной навигационной системой для беспилотников, которая будет работать на основе первых цифровых карт геомагнитного поля Украины. Альтернатива спутникам: Новая технология позволит дронам полностью отказаться от GPS, поскольку магнитное поле Земли (его склонение и наклон) является уникальным для каждой точки местности.

Новая технология позволит дронам полностью отказаться от GPS, поскольку магнитное поле Земли (его склонение и наклон) является уникальным для каждой точки местности. Защита от РЭБ: Разработка критически важна в условиях войны, поскольку магнитную навигацию невозможно заглушить или дезориентировать вражескими средствами радиоэлектронной борьбы.

Разработка критически важна в условиях войны, поскольку магнитную навигацию невозможно заглушить или дезориентировать вражескими средствами радиоэлектронной борьбы. Принцип работы: БПЛА оснастят сверхчувствительными магнитометрами. Аппарат во время полета в реальном времени будет сравнивать измеренные параметры поля с эталонной цифровой картой.

БПЛА оснастят сверхчувствительными магнитометрами. Аппарат во время полета в реальном времени будет сравнивать измеренные параметры поля с эталонной цифровой картой. Главный вызов: Сейчас ученые решают проблему технических помех, которые создает сам летательный аппарат во время измерений, чтобы "отфильтровать" чистый геомагнитный сигнал.

Сейчас ученые решают проблему технических помех, которые создает сам летательный аппарат во время измерений, чтобы "отфильтровать" чистый геомагнитный сигнал. Дополнительная польза: Кроме оборонных технологий и навигации нового поколения, созданная учеными цифровая карта поможет в поиске полезных ископаемых и гуманитарном разминировании.

Как магнитное поле может заменить GPS

По словам ученого, магнитное поле Земли имеет уникальные характеристики для каждой точки местности.

"Магнитное поле Земли - его склонение и наклон - уникальное для каждой точки, что позволяет использовать его как систему координат", - пояснил Орлюк.

Такая технология может стать особенно актуальной в условиях войны, когда российские войска активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат GPS-сигналы и затрудняют навигацию дронов.

Как будет работать новая система навигации

По словам Орлюка, принцип работы напоминает современные системы визуальной навигации. Летательный аппарат постоянно сравнивает полученные данные с эталонной картой, определяя собственное местонахождение.

В случае магнитной навигации беспилотник должен быть оборудован высокочувствительными магнитометрами. Они в режиме реального времени будут измерять параметры магнитного поля и сопоставлять их с цифровыми картами.

"Принцип похож на навигацию в оптическом диапазоне, когда летательный аппарат постоянно фотографирует местность и сравнивает изображение с эталонными картами, чтобы определить свое расположение", - пояснил ученый.

Какие трудности стоят перед разработчиками

Впрочем, до практического внедрения технологии еще нужно преодолеть ряд технических вызовов.

"Мы активно работаем над этой задачей. Главная сложность заключается в том, что во время измерений с летательного аппарата возникают дополнительные препятствия. Нужны специфические технические решения, чтобы отфильтровать эти помехи и получить чистый сигнал от магнитного поля Земли", - отметил Орлюк.

Он добавил, что создание такой системы навигации является сложной научно-технической задачей, однако работы в этом направлении уже продолжаются.

Для чего еще нужны цифровые карты геомагнитного поля

Ранее украинские ученые впервые создали цифровую карту геомагнитного поля над территорией Украины. Разработка открывает новые возможности не только для поиска полезных ископаемых и разминирования территорий, но и для создания перспективных оборонных технологий.

В перспективе такие карты могут стать основой для навигационных систем нового поколения, которые будут работать даже в условиях активного противодействия средствам РЭБ.