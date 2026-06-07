Украинские дроны без GPS: ученые разрабатывают навигацию, которую не сможет "заглушить" РЭБ

Украинские ученые работают над технологией навигации для беспилотников, которая позволит ориентироваться на местности без использования GPS. В основе разработки - цифровые карты геомагнитного поля Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель отдела геомагнетизма Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Михаил Орлюк.
Главное:
По словам ученого, магнитное поле Земли имеет уникальные характеристики для каждой точки местности.
"Магнитное поле Земли - его склонение и наклон - уникальное для каждой точки, что позволяет использовать его как систему координат", - пояснил Орлюк.
Такая технология может стать особенно актуальной в условиях войны, когда российские войска активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат GPS-сигналы и затрудняют навигацию дронов.
По словам Орлюка, принцип работы напоминает современные системы визуальной навигации. Летательный аппарат постоянно сравнивает полученные данные с эталонной картой, определяя собственное местонахождение.
В случае магнитной навигации беспилотник должен быть оборудован высокочувствительными магнитометрами. Они в режиме реального времени будут измерять параметры магнитного поля и сопоставлять их с цифровыми картами.
"Принцип похож на навигацию в оптическом диапазоне, когда летательный аппарат постоянно фотографирует местность и сравнивает изображение с эталонными картами, чтобы определить свое расположение", - пояснил ученый.
Впрочем, до практического внедрения технологии еще нужно преодолеть ряд технических вызовов.
"Мы активно работаем над этой задачей. Главная сложность заключается в том, что во время измерений с летательного аппарата возникают дополнительные препятствия. Нужны специфические технические решения, чтобы отфильтровать эти помехи и получить чистый сигнал от магнитного поля Земли", - отметил Орлюк.
Он добавил, что создание такой системы навигации является сложной научно-технической задачей, однако работы в этом направлении уже продолжаются.
Ранее украинские ученые впервые создали цифровую карту геомагнитного поля над территорией Украины. Разработка открывает новые возможности не только для поиска полезных ископаемых и разминирования территорий, но и для создания перспективных оборонных технологий.
В перспективе такие карты могут стать основой для навигационных систем нового поколения, которые будут работать даже в условиях активного противодействия средствам РЭБ.
Ранее РБК-Украина писало, какие регионы больше всего находятся в зоне риска из-за российских беспилотников, почему логистика стала одной из главных целей врага, какие экономические потери несет Украина из-за ударов по транспортным маршрутам и могут ли РЭБ, антидронные сетки и другие средства эффективно защитить транспорт от российских беспилотников.
Также мы рассказывали о возможном оснащении российских "Шахедов" системами РЭБ для противодействия украинским дронам-перехватчикам и радарам. Также Россия продолжает модернизировать беспилотники, в частности добавляет им возможность уклоняться от перехвата.