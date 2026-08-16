Українські дрони FP-1 уразили один з найбільших складів Wildberries під Москвою

Склад палає вже декілька годин. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму.

Варто зазначити, що це один із найбільших логістичних комплексів компанії - його площа становить близько 250 000 кв.м.

Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.

Також після ударів дронів горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Домодєдово.