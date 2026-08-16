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Українські дрони FP-1 уразили один з найбільших складів Wildberries під Москвою

10:09 16.08.2026 Нд
1 хв
На місці удару масштабна пожежа
aimg Тетяна Степанова
Фото: українські дрони FP-1 уразили один з найбільших складів Wildberries під Москвою (Fire Point)

Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино Московської області українськими дронами FP-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point та моніторингові Telegram-канали.

Склад палає вже декілька годин. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму.

Варто зазначити, що це один із найбільших логістичних комплексів компанії - його площа становить близько 250 000 кв.м.

Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.

Також після ударів дронів горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Домодєдово.

Атака на Москву

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня безпілотники масовано атакували Москву.

Атака тривала кілька годин поспіль, мер міста Сергій Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини.

Пізніше у мережі з'явилися повідомлення про можливе влучання в район Коледіно - саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries.

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Російська ФедераціяМоскваПодмосковьеВійна в УкраїніАтака дронів