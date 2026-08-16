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Украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой

10:09 16.08.2026 Вс
1 мин
На месте удара масштабный пожар
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой (Fire Point)

Силы обороны Украины ночью 16 августа поразили логистический хаб Wildberries в Коледино Московской области по украинским дронам FP-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании Fire Point и мониторинговые Telegram-каналы.

Состав пылает уже несколько часов. Над местом удара поднялся огромный клуб черного дыма.

Стоит отметить, что это один из самых больших логистических комплексов компании - его площадь составляет около 250 000 кв.м.

Объект используется для хранения, сортировки и распределения товаров двойного назначения.

Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.

Атака на Москву

Напомним, в ночь на 16 августа беспилотники массированно атаковали Москву.

Атака продолжалась несколько часов подряд, мэр города Сергей Собянин сообщал о новых сбитых беспилотниках практически каждый час.

Позже в сети появились сообщения о возможном попадании в район Коледино - именно там расположен один из логистических комплексов Wildberries.

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