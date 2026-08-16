Украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой

Состав пылает уже несколько часов. Над местом удара поднялся огромный клуб черного дыма.

Стоит отметить, что это один из самых больших логистических комплексов компании - его площадь составляет около 250 000 кв.м.

Объект используется для хранения, сортировки и распределения товаров двойного назначения.

Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.