Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire Point

Що відомо про удар по Коледіно

За попередніми даними, українські безпілотники FP-1 влучили у склад логістичного оператора "3PL" у Коледіні.

Цей комплекс є важливим логістичним вузлом. Він забезпечує:

зберігання вантажів;

сортування товарів;

розподіл продукції для великих російських компаній і маркетплейсів.

Фото: наслідки удару (t.me/firepointofficial)

"Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям", - йдеться у заяві.