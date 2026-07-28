Українські дрони FP-1 ударили по складу великого логістичного вузла в РФ, - Fire Point

Українські дрони FP-1 уразили склад логістичного оператора "3PL" у Коледіно. Об'єкт забезпечує зберігання та розподіл вантажів для великих російських компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fire Point.
За попередніми даними, українські безпілотники FP-1 влучили у склад логістичного оператора "3PL" у Коледіні.
Цей комплекс є важливим логістичним вузлом. Він забезпечує:
"Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 24 липня Fire Point показала кадри пуску ракети "Фламінго", яка влучила у машинобудівне підприємство "Авітек" у Кірові.
Завод виробляв компоненти для зенітних ракет та авіаційних систем.
Тим часом в компанії розповіли, наскільки українська ракета "Фламінго" дешевша за американську Tomahawk.
За словами гендиректорки Fire Point Ірини Терех, виробництво "Фламінго" обходиться майже вшестеро дешевше.