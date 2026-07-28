Украинские дроны FP-1 ударили по складу большого логистического узла в РФ, - Fire Point

Напомним, 24 июля Fire Point показала кадры пуска ракеты "Фламинго", попавшей в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове.

Завод производил компоненты для зенитных ракет и авиационных систем.

Тем временем в компании рассказали, насколько украинская ракета "Фламинго" дешевле американской Tomahawk.

По словам гендиректора Fire Point Ирины Терех, производство "Фламинго" обходится почти в шесть раз дешевле.