Украинские дроны FP-1 ударили по складу большого логистического узла в РФ, - Fire Point

Украинские дроны FP-1 поразили склад логистического оператора "3PL" в Коледино. Объект обеспечивает хранение и распределение грузов для крупных российских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fire Point.
По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 попали в склад логистического оператора "3PL" в Коледине.
Этот комплекс является важным логистическим узлом. Он обеспечивает:
"Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепей и нанося ущерб крупным российским компаниям", - говорится в заявлении.
Напомним, 24 июля Fire Point показала кадры пуска ракеты "Фламинго", попавшей в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове.
Завод производил компоненты для зенитных ракет и авиационных систем.
Тем временем в компании рассказали, насколько украинская ракета "Фламинго" дешевле американской Tomahawk.
По словам гендиректора Fire Point Ирины Терех, производство "Фламинго" обходится почти в шесть раз дешевле.