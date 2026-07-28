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Украинские дроны FP-1 ударили по складу большого логистического узла в РФ, - Fire Point

11:08 28.07.2026 Вт
1 мин
Этот удар может больно ударить по торговле России
aimg Елена Чупровская
Фото: дроны FP-1 поразили важный состав в Коледино (коллаж РБК-Украина)

Украинские дроны FP-1 поразили склад логистического оператора "3PL" в Коледино. Объект обеспечивает хранение и распределение грузов для крупных российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fire Point.

Что известно об ударе по Коледино

По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 попали в склад логистического оператора "3PL" в Коледине.

Этот комплекс является важным логистическим узлом. Он обеспечивает:

  • хранение грузов;
  • сортировка товаров;
  • распределение продукции для крупных российских компаний и маркетплейсов.

Фото: последствия удара (t.me/firepointofficial)

"Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепей и нанося ущерб крупным российским компаниям", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 июля Fire Point показала кадры пуска ракеты "Фламинго", попавшей в машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове.

Завод производил компоненты для зенитных ракет и авиационных систем.

Тем временем в компании рассказали, насколько украинская ракета "Фламинго" дешевле американской Tomahawk.

По словам гендиректора Fire Point Ирины Терех, производство "Фламинго" обходится почти в шесть раз дешевле.

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