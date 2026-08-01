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Атаки дронів на склади Wildberries спровокували стрибок цін на маркетплейсах в РФ

01:21 01.08.2026 Сб
2 хв
Ціни зросли до 30%
aimg Юлія Маловічко
Атаки дронів на склади Wildberries спровокували стрибок цін на маркетплейсах в РФ Фото: кадри складів Wildberries після атаки (Getty Images)
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Після ударів дронів по складах російського маркетплейсу Wildberries ціни на товари в РФ на таких платформах зросли на 10-30%, а терміни доставки збільшилися в кілька разів.

Як передає РБК-Україна, про це пише The Moscow Times із посиланням на продавців і покупців.

Здорожчання

За словами однієї з підприємниць, яка одночасно продає та купує товари на Wildberries, окремі позиції лише за кілька днів подорожчали майже на третину.

"Дивлюся на ті товари, які лежали в кошику. Минулого тижня замовляла за 1600 рублів, а зараз уже за 2100. Злетіли на 30%", - розповіла жінка.

Продавці також повідомляють про зростання цін на 3-30%, хоча запевняють, що самі не переглядали вартість товарів. За їхніми словами, подорожчання пов'язане зі скороченням знижок, які раніше надавав сам маркетплейс.

Проблеми з доставкою

Крім вищезазначеного, після атак виникли проблеми з логістикою. Якщо раніше доставка займала 2-4 дні, то тепер у багатьох випадках терміни збільшилися майже до десяти днів. У низці пунктів видачі також фіксують дефіцит нових надходжень.

Подібна ситуація спостерігається і на маркетплейсі Ozon. Хоча його логістична інфраструктура не зазнала суттєвих пошкоджень, продавці також помітили скорочення знижок і підвищення цін.

"Як зазвичай у таких випадках, основні конкуренти WB повторюють його значущі кроки. Ми бачимо, що на Ozon знижки теж скоротили", – розповів продавець, який працює на двох маркетплейсах.

Інший співрозмовник видання зазначив, що Ozon істотно урізав власні знижки, через що за окремими категоріями товарів, зокрема одягом і взуттям, комісія для продавців перевищила 60%.

Водночас підприємці Wildberries незадоволені компенсаціями за товари, які були знищені під час пожеж. Попри заяви компанії про завершення другого етапу виплат для 175 тисяч продавців, вони стверджують, що отримані суми покривають лише невелику частину вартості втраченого товару.

Атаки на склади Wildberries

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок українських ударів по Wildberries платформа втратила щонайменше 10% своїх складських потужностей.

Це призвело до перебоїв у роботі маркетплейсу та збитків для десятків тисяч продавців. У компанії заявляли, що для оцінки масштабів збитків знадобиться щонайменше 30 днів, після чого розпочнуться компенсаційні виплати власникам пошкоджених товарів.

РБК-Україна нещодавно писало з посиланням на джерела, навіщо Україна завдала ударів по складах Wildberries в РФ.

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