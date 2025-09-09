Дрони атакували Сочі, коли там міг бути Путін, - росЗМІ

В ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Сочі, де знаходиться резиденція російського диктатора Володимира Путіна "Бочаров ручей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство. Новини".

За даними ЗМІ, російський диктатор приїхав до Сочі перед атакою.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про загибель одного чоловіка - водія автомобіля, у який потрапили уламки збитого дрона.

За його словами, постраждало близько шести приватних будинків, але точні адреси не уточнюються у публікаціях та офіційних джерелах.

Вночі над Сочі тричі вмикали сирени повітряної тривоги. Аеропорт міста був закритий більш ніж на 30 хвилин.

За даними російського Міноборони, за ніч збито два дрони над Краснодарським краєм та ще 15 - над Чорним морем.

Можлива присутність Путіна

Журналісти відзначають, що Путін міг перебувати у Сочі під час атаки. Перед цим він брав участь у відеозв’язку на позачерговій зустрічі БРІКС.

Дані Flightradar24 показують, що за кілька годин до атаки в Сочі прибув літак Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96024, на якому російський диктатор раніше літав на зустріч з резидентом США Дональдом Трампом. Літак досі перебуває у місті.

Резиденція "Бочаров ручей"

Сочі - місце розташування резиденції "Бочаров ручей". Раніше Путін міг перебувати у місті тижнями, проте після того, як українські дрони почали атакувати Сочі, президент майже не відвідує місто.

Наприклад, під час візиту у листопаді 2024 року на Валдайський клуб він провів у Сочі лише один день і ночував на борту літака.