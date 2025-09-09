Дроны атаковали Сочи, когда там мог быть Путин, - росСМИ

В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Сочи, где находится резиденция российского диктатора Владимира Путина "Бочаров ручей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".

По данным СМИ, российский диктатор приехал в Сочи перед атакой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека - водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого дрона.

По его словам, пострадало около шести частных домов, но точные адреса не уточняются в публикациях и официальных источниках.

Ночью над Сочи трижды включали сирены воздушной тревоги. Аэропорт города был закрыт более чем на 30 минут.

По данным российского Минобороны, за ночь сбито два дрона над Краснодарским краем и еще 15 - над Черным морем.

Возможное присутствие Путина

Журналисты отмечают, что Путин мог находиться в Сочи во время атаки. Перед этим он участвовал в видеосвязи на внеочередной встрече БРИКС.

Данные Flightradar24 показывают, что за несколько часов до атаки в Сочи прибыл самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024, на котором российский диктатор ранее летал на встречу с резидентом США Дональдом Трампом. Самолет до сих пор находится в городе.

Резиденция "Бочаров ручей"

Сочи - место расположения резиденции "Бочаров ручей". Ранее Путин мог находиться в городе неделями, однако после того, как украинские дроны начали атаковать Сочи, президент почти не посещает город.

Например, во время визита в ноябре 2024 года на Валдайский клуб он провел в Сочи только один день и ночевал на борту самолета.