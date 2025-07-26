Українські дронарі знищили район оборони окупантів і зірвали штурми (відео)

Втрати РФ на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 1048330 солдатів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останню добу українські воїни ліквідували 1080 росіян.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.

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