Украинские дронщики уничтожили район обороны оккупантов и сорвали штурмы (видео)

Потери РФ на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 1048330 солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1080 россиян.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров, а каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.