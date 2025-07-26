Українські дронарі знищили район оборони окупантів і зірвали штурми (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Як зазначили захисники, окупанти намагалися діяти приховано, накопичували особовий склад в укриттях і пересувалися під покровом ночі.

На одному із ключових напрямків фронту оператори дронів знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції.

Втрати РФ на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 1048330 солдатів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останню добу українські воїни ліквідували 1080 росіян.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.

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