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Українські дронарі знищили район оборони окупантів і зірвали штурми (відео)

Україна , Субота 26 липня 2025 12:38
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Українські дронарі знищили район оборони окупантів і зірвали штурми (відео) Фото: оператори дронів СБС знищили район оборони ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські оператори дронів ліквідували один з районів оборони ворога. Захисникам вдалося зірвати наміри РФ здійснити штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

На відео показана робота бійців 9 окремої бригади безпілотних систем.

На одному із ключових напрямків фронту оператори дронів знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції.

Як зазначили захисники, окупанти намагалися діяти приховано, накопичували особовий склад в укриттях і пересувалися під покровом ночі.

Втрати РФ на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 1048330 солдатів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останню добу українські воїни ліквідували 1080 росіян.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів, а кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.

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