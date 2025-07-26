Украинские дронщики уничтожили район обороны оккупантов и сорвали штурмы (видео)

Украинские операторы дронов ликвидировали один из районов обороны врага. Защитникам удалось сорвать намерения РФ осуществить штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Как отметили защитники, оккупанты пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигались под покровом ночи.

На одном из ключевых направлений фронта операторы дронов уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции.

Потери РФ на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 1048330 солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1080 россиян.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров, а каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.

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