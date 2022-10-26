Украинские десантники уничтожили российский БТР ударами с артиллерии и дрона (видео)

Украинские защитники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью артиллерии и беспилотника в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"В Донецкой области украинские десантники уничтожили с помощью артиллерии и ударного дрона российский БТР-82А", - сказано в нем.

Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.

Кроме того, спецназ СБУ показал на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов .

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