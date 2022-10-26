Украинские десантники уничтожили российский БТР ударами с артиллерии и дрона (видео)
Иллюстративное фото: украинские десантники уничтожили российский БТР ударами с артиллерии и дрона (mil.in.ua)
Украинские защитники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью артиллерии и беспилотника в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
"В Донецкой области украинские десантники уничтожили с помощью артиллерии и ударного дрона российский БТР-82А", - сказано в нем.
Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.
Кроме того, спецназ СБУ показал на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов .
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