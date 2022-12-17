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Українські десантники знищили позицію росіян разом з БК на Луганському напрямку (відео)

Фото: ЗСУ знищили позицію росіян разом з БК під Луганськом (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники ефективно знищили позицію російських окупантів разом з боєкомплектом. Той про свою утилізацію "повідомив" гучною детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"На відео зафіксовано бойову роботу воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України в одному з районів Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Як додали військові, за допомогою ударного дрона, було нанесено ураження по живій силі противника.

"А згодом артилеристи-десантники остаточно знищили позицію російських окупантів та боєкомплект", - додають десантники.

Як повідомлялось, у вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.

Раніше десантники розбили ДРГ російських окупантів у районі Бахмута Донецької області і знищили цілий підрозділ ворога.

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Луганськ